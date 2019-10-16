Son Dakika Haberleri: Akşehir'de şarampole yuvarlanan tır alev aldı
Son Dakika Güncel Akşehir'de şarampole yuvarlanan tır alev aldı

Akşehir'de şarampole yuvarlanan tır alev aldı

41 dakika önce

Akşehir D-300 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan ilaç yüklü tır alev aldı.

Akşehir'de şarampole yuvarlanan tır alev aldı, System.String[]

Akşehir D-300 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan ilaç yüklü tır alev aldı.

Kaza, Akşehir Organize Sanayi Bölgesi yakınında meydana geldi.

Akşehir'den Konya istikametine doğru gitmekte olan Ş.Ö. yönetimindeki 42 EAV 06 plakalı tırın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında bulunan bir ağaca da çarparak şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araç ve ilaç yüklü dorsesinin tamamen yandığı kazada araç sürücüsü olaydan yara almadan kurtuldu.


Kazayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Akşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:05 Kaynak: AA
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