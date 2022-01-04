Akşehir'de şehit babası son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şehit Emniyet Amiri Murat Uçar'ın vefat eden babası Konya'nın Akşehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 1999'da uyuşturucu operasyonu sırasında şehit edilen Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Amiri Murat Uçar'ın babası Şükrü Uçar'ın naaşı, Hasan Paşa İmaret Camisi'ne getirildi.
Emekli öğretmen Uçar'ın cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından, Nasreddin Hoca Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şengün, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulhamit Durgut, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akdemir, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardaoğlu, ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaynak: AA
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