Akşehir'de, şehit öğretmenlerin ailelerine plaket verildi - Son Dakika

Akşehir'de, şehit öğretmenlerin ailelerine plaket verildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla görevleri sırasında şehit olan öğretmenlerin ailelerine plaket takdim edildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla görevleri sırasında şehit olan öğretmenlerin ailelerine plaket takdim edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu ve beraberindekiler, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra düzenlenen programda, şehit öğretmenlerden Gürkan Arıtürk'ün kardeşi Birkan Arıtürk ve Emel Çiler Türkoğlu'nun babası Mehmet Çiler'e saygı ve minnet ifadelerinin nişanesi olarak plaket takdim edildi. Emekli öğretmenlere hizmet şeref belgesi verilen programda, aday öğretmenler de yemin etti.

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