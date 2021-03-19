Akşehir'de şehitler kahramanlık türküleri ile anıldı - Son Dakika

Akşehir'de şehitler kahramanlık türküleri ile anıldı

19.03.2021 10:45
Akşehir'de şehitler kahramanlık türküleri ile anıldı, System.String[]

Akşehir Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında online olarak "Kahramanlık Türküleri" konseri düzenlendiAkşehir Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konser kapsamında Akşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Grubu'nca,...

Akşehir Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında online olarak "Kahramanlık Türküleri" konseri düzenlendi

Akşehir Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konser kapsamında Akşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Grubu'nca, "Çanakkale Türküsü, Eledim Eledim Höllük Eledim, Karahisar Kalesi, Yemen Türküsü, Hey Onbeşli, Bir Sabahtan Yolum Düştü Gedile, Entarisi Aktandır, İzmir'in Kavakları, Genç Osman, Benden Selam Olsun Bolu Beyine" gibi kahramanlık türküleri seslendirildi.

Belediyenin "Youtube" kanalında canlı olarak yayınlanan konser vatandaşlar tarafından ilgi görürken, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da, sosyal medya hesabında "Vatan uğruna gözünü kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha minnetle ve şükranla anıyorum. Mekanları cennet olsun." paylaşımında bulundu.

Akşehir Belediyesi, 18 mart, Konser, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akşehir'de şehitler kahramanlık türküleri ile anıldı - Son Dakika


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