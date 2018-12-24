Son Dakika Haberleri: Akşehir'de Selçuklu Parkı Çalışmaları Sürüyor

Akşehir'de Selçuklu Parkı Çalışmaları Sürüyor

1 saat önce

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından Hıdırlık mevkiindeki fidanlık alanında yapılan Selçuklu Parkı çalışmaları devam ediyor.

Akşehir'de Selçuklu Parkı Çalışmaları Sürüyor, System.String[]
Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından Hıdırlık mevkiindeki fidanlık alanında yapılan Selçuklu Parkı çalışmaları devam ediyor.

İnşaat çalışmalarının hızla ilerlediğini, Akşehirlileri nefes alabilecekleri ve dinlenebilecekleri güzel bir parka kavuşturacaklarının altını çizen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Akşehir Belediyemiz 2018 yılı yatırım projesi kapsamında bulunan Selçuklu Parkı inşaat çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. 3 milyon TL'lik bir bedeli olan bu projemize kardeş belediyemiz olan Selçuklu Belediyemizce yaklaşık 3'de 1 oranında katkı sağlanmaktadır. Yaklaşık olarak yüzde yetmişi tamamlanan, 9 bin 564 metrekarelik bir alana sahip olacak olan ve içinde 400 metrekarelik kafeteryası bulunan Selçuklu Parkımız; göletleri, yürüyüş yolları, oyun gurupları ile güzel bir park olacaktır. Akşehirli hemşehrilemize böylesine güzel bir ortamda nefes alma, dinlenme ve vakit geçirebilmelerini sağlayabilecekleri bir park kazandıracağımız için mutlu olduğumuzu belirterek, parkımızın tüm hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:22 Kaynak: İHA

Konya, Akşehir, Selçuklu, Güncel
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