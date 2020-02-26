Akşehir'de "Sıfır Atık Projesi" hayata geçiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akşehir'de 'Sıfır Atık Projesi' hayata geçiyor - Son Dakika

Akşehir'de "Sıfır Atık Projesi" hayata geçiyor

11 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi"ne Akşehir'de geçiliyor.

Akşehir'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi"ne Akşehir'de geçiliyor.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya konu konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Sıfır Atık Projesi ile atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesiyle hammadde ve enerji israfın önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Akşehir Belediyesi olarak kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi ve atıkta geri kazanımın sağlayarak ülke ekonomisine fayda sağlamak için Mavi Konteyner uygulamasına geçiş yapmaktayız. Öncelikle Kamu Kurumları, okullar ve pilot nokta olarak İstasyon Caddesinde; Mavi Konteynerlere sadece Geri Dönüşebilen Kağıt-Plastik-Cam ve Metal atıklar atılacaktır. Çalışmalarımız, en küçüğü dahi olsa her bir atığın geri dönüşüme kazandırıldığı güne kadar tüm hızıyla devam edecektir. Personellerimiz İstasyon Caddesi'ndeki tüm vatandaşlarımıza Mavi Konteynerlerin kullanım amacının açıklanmasına yönelik el broşürleri dağıtmaktadır. Daha temiz ve yaşanabilir bir çevre için herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum." dedi.


Akşehir Belediyesinden yapılan açıklamada Mavi Konteynerlerdeki atıkların belli bir program dahilin de toplanılacağı belirtilerek aksi bir durum görülmesi halinde, Akşehir Belediyesi 444 9 153 nolu telefonu ile Yetkili Firma Palta Metal ve Geri Dönüşüm San. Tic. Ltd. Şti'nin 0 532 2802165 numaralarından aranabileceği bildirildi.

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Akşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:54 Kaynak: AA
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