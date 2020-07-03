Akşehir'de silahla yaralama zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Konya'nın Akşehir ilçesinde tartışan iki arkadaştan biri diğerini silahla ağır yaraladı.

İddiaya göre, Akşehir Yarenler Mahallesi'nde alkol alan C.K. ve D.K. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.K, üzerinde bulunan silahla ateş açarak D.K'yi yaraladı.

Ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan D.K, ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Konya'ya sevk edildi.

Gözaltına alınan şüpheli C.K. ise ifadesinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.