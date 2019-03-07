Son Dakika Haberleri: Akşehir'de Şipitin Çıksın Futbol Turnuvası

Akşehir'de Şipitin Çıksın Futbol Turnuvası

1 saat önce

Konya'nın Akşehir İlçe Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi, Akşehir Gençlik Merkezi ve Spor İlçe Müdürlüğünün birlikte organize ettiği 5. Şipitin Çıksın Kültür ve Spor Şenliği Futbol Turnuvasında şampiyon Yeni Mahalle Futbol Takımı oldu.

Akşehir'de Şipitin Çıksın Futbol Turnuvası, System.String[]
Konya'nın Akşehir İlçe Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi, Akşehir Gençlik Merkezi ve Spor İlçe Müdürlüğünün birlikte organize ettiği 5. Şipitin Çıksın Kültür ve Spor Şenliği Futbol Turnuvasında şampiyon Yeni Mahalle Futbol Takımı oldu.

Final maçında Yeni Mahalle ile Çakıllar Mahallesi futbol takımları karşı karşıya geldi. Maçı 5-3 kazanan Yeni Mahalle Futbol Takımı şampiyon olurken, ikinciliği Çakıllar Mahallesi Futbol Takımı kazandı. Turnuvanın üçüncüsü ise Değirmenköy'ü 8-0 mağlup eden Doğrugöz Mahallesi oldu. Turnuva sonunda yapılan ödül töreninde derece alan takımlara kupaları ve madalyaları turnuvayı izleyen ilçe protokolü tarafından verildi. Kaymakam Mehmet Türk, Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, MHP İlçe Başkanı Salih Akça, ödül töreni sırasında yaptıkları konuşmalarda tüm takımları tebrik ederek, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti. Ödül töreninin ardından protokol ve dereceye giren takımlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Turnuvanın final maçını, Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, MHP İlçe Başkanı Salih Akça, ilçe protokol üyeleri, bazı kamu kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş izledi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:20 Kaynak: İHA

Spor
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