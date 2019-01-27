Akşehir'de Sıra Yarenleri'nden Gösteri

Akşehir
'de Nasreddin Hoca
ve Turizm Derneği Sıra Yarenleri, Akşehir Kültür Merkezi'nde bir gösteri sergiledi.
Akşehir Kültür Merkezi'ndeki programa, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya
, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, CHP
İlçe Başkanı Ömer Koç
, Akşehir Devlet Hastanesi
Başhekimi Bülent Erdem, Dernek Başkanı İsa Kurt
, CHP Akşehir Belediye Başkan Adayı Eyüp
Oyan, İYİ Parti
Akşehir Belediye Başkan Adayı Osman Fedai
ve çok sayıda davetli katıldı.
Akşehir Belediyesi Fasıl Grubu tarafından verilen müzik dinletisi ile başlayan programda, Sıra Yarenleri ve misafirler çalan oyun havaları eşliğinde oyun oynadı.
Yaren geleneği oyunları ve skeçler ile izleyenlere keyifli bir gece yaşatan yarenler, program sonunda çekilişle de izleyenlere çeşitli hediyeler dağıttı.
Programda, en başarılı devlet dairesi kurumu olarak Akşehir Devlet Hastanesi'nin Başhekimi Bülent Erdem'e ve en başarılı iş istihdamı sağlayan Makasçı İnşaat'ın sahibine de protokol tarafından plaket verildi.