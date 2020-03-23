Akşehir'de sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akşehir'de sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Akşehir'de sokak hayvanları unutulmadı

6 saat önce

Akşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüse karşı ilçe genelinde sokak hayvanlarını mama dağıttı.

Akşehir'de sokak hayvanları unutulmadı, System.String[]

Akşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüse karşı ilçe genelinde sokak hayvanlarını mama dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamada, beslenmekte zorlanan hayvanlar için bu zorlu süreçte de rutin olarak besleme noktalarına mama, yem ve ekmek bırakıldığını belirtti.

Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce, sahipsiz kedi ve köpeklerin beslenmesi için kentteki belli yerlere yem, mama ve ekmek bıraktı.

Akşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:26 Kaynak: AA

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