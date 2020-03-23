Akşehir'de sokak hayvanları unutulmuyor - Son Dakika
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Akşehir'de sokak hayvanları unutulmuyor

6 saat önce

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, yeni korona virüse karşı ilçe genelinde başlattığı dezenfeksiyon çalışmalarını tüm hızıyla devam ettirirken sokak hayvanlarını da beslemeye devam ediyor.

Akşehir'de sokak hayvanları unutulmuyor, System.String[]

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, yeni korona virüse karşı ilçe genelinde başlattığı dezenfeksiyon çalışmalarını tüm hızıyla devam ettirirken sokak hayvanlarını da beslemeye devam ediyor.


Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından bu süreçte yiyecek bulmakta zorlanan doğal hayattaki sahipsiz kedi ve köpeklerin beslenmesi için uygun yerlere yem, mama ve ekmek bırakılıyor. Akşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Beslenmekte zorlanan hayvanlar için bu zorlu süreçte de rutin olarak besleme noktalarına mama, yem ve ekmek bırakılmaya devam edilecek" denildi. - KONYA

Akşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:01 Kaynak: İHA

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