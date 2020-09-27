Akşehir'de şüphe üzerine durdurulan otomobilde ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika

Konya'nın Akşehir ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Selçuk Mahallesi İnönü Caddesi'nde bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Araç içerisinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız av tüfeği ile 15 dolu kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Osman Ö. emniyetteki ifadesinden sonra serbest bırakıldı.