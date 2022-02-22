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Akşehir'de "Süt Kardeşler" tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika

Akşehir'de "Süt Kardeşler" tiyatro oyunu sahnelendi

22.02.2022 13:36
Akşehir'de "Süt Kardeşler" tiyatro oyunu sahnelendi

Akşehir Belediyesinin kültürel ve sosyal etkinlikleri kapsamında ilçeye gelen Süheyl Behzat Uygur Tiyatrosu, "Süt Kardeşler" tiyatro oyununu sahneledi.

Akşehir Belediyesinin kültürel ve sosyal etkinlikleri kapsamında ilçeye gelen Süheyl Behzat Uygur Tiyatrosu, "Süt Kardeşler" tiyatro oyununu sahneledi.

Akşehir Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşan tiyatro oyununa Akşehirliler yoğun ilgi gösterdi.

Süheyl ve Behzat Uygur'un yanı sıra Emine Ün, Ömer Yılmaz, Nurten İnan, Hakan Eke, Mesut Yılmaz ve Elif Gönlüm gibi isimlerin rol aldığı oyun, seyirci tarafından ayakta alkışlandı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, tiyatro grubuna plaket takdim etti.

Salgın nedeniyle bir süredir bu tür etkinlikler yapamadıklarını aktaran Akkaya, bundan sonraki süreçte tiyatro, konferans ve benzeri programlara ağırlık vereceklerini söyledi.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem de, duayen sanatçı Nejat Uygur'un evlatları olan Süheyl ve Behzat Uygur'a tiyatro oyunu için teşekkür ederek, babalarından gelen sanatçı genlerinin evlatlarına da yansıdığını, güzel bir oyun izlediklerini belirtti.

Tiyatro oyununu, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Akşehir Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu ile çok sayıda vatandaş izledi.

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Behzat Uygur, oyunlar, Akşehir, Tiyatro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akşehir'de 'Süt Kardeşler' tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika


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