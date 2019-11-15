Akşehir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi yakalandı

Konya İl Jandarma Komutanlığı ve Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, tarihi eser niteliği olan 33 parça ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda, M.S.A. (52), E.D. (31), E.G. (31) ve F.Y'nin (28) tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları yönünde bilgiye ulaşıldı.

Şüphelilerin içinde bulundukları 10 ACG 392 plakalı araç, ilçeye bağlı Saray Mahallesi'ndeki bir dinlenme tesisinde bulundu.

Araçta yapılan aramada, 16 gümüş ve bronz sikke, 3 küpe, 3 ok ucu, 2 kemer tokası, 2 ayna plakası, 1 bronz bilezik, 1 boncuk, 1 zincir ve 4 de obje olmak üzere tarihi eser niteliğinde 33 parça ele geçirildi.

Şüpheliler cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.