Son Dakika Haberleri: Akşehir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi yakalandı
Son Dakika Güncel Akşehir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Akşehir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi yakalandı

6 saat önce

Konya İl ve Akşehir İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından yapılan çalışma sonucunda, içerisinde bulundukları araçta 33 parça tarihi eser ele geçirilmesi üzerine gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Akşehir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi yakalandı, System.String[]

Konya İl ve Akşehir İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından yapılan çalışma sonucunda, içerisinde bulundukları araçta 33 parça tarihi eser ele geçirilmesi üzerine gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı unsurlarca yapılan çalışmalar sonucunda 4 kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları bilgisine ulaşılmış, iddiayı değerlendiren İl Jandarma ve Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Saray Mahallesi'ndeki bir dinlenme tesisinde bulunduğu sırada arama yaptıkları araçta, 33 parça tarihi eser ele geçirmişti.

Gözaltına alınan M.S.A. (52), E.D. (31), E.G. (31) ve F.Y. (28) isimli şahıslar sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi.

Zanlılar çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 05:10 Kaynak: AA
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