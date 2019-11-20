Son Dakika Haberleri: Akşehir'de tescilli Yukarı Hamam restore ediliyor
Son Dakika Güncel Akşehir'de tescilli Yukarı Hamam restore ediliyor - Son Dakika

Akşehir'de tescilli Yukarı Hamam restore ediliyor

6 saat önce

Konya'nın Akşehir ilçesindeki önemli tarihi yapılardan biri olan ve mülkiyeti Akşehir Belediyesine ait olan tescilli Yukarı (Gavur) Hamam Akşehir Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon çalışmalarıyla turizme kazandırılacak.

Akşehir'de tescilli Yukarı Hamam restore ediliyor, System.String[]

Konya'nın Akşehir ilçesindeki önemli tarihi yapılardan biri olan ve mülkiyeti Akşehir Belediyesine ait olan tescilli Yukarı (Gavur) Hamam Akşehir Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon çalışmalarıyla turizme kazandırılacak.


Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Şehrimizin önemli tarihi yapılarından Çimenli Mahallemizde bulunan ve mülkiyeti belediyemize ait tescilli Yukarı (Gavur) Hamam Restorasyonu; Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce ihalesi yapılmış olup 3 milyon 425 bin 60 lira 16 kuruş KDV hariç bedelle 26. Ağustos 2019 tarihinde yükleniciye yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanılmıştır. Akşehir Belediyesi ve Konya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı eş finansmanı ile finanse edilmekte olan restorasyon çalışmasının yüzde 20'si tamamlanmıştır. Restorasyon sonrasında hamam özelliğini kaybetmeden restoran işlevi verilerek kullanıma açılacak, bu tarihi yapımız Akşehirimize ve turizmine katkı sağlayacaktır" dedi.


Çimenli Mahallesi, Hamam Sokakta yer almakta olan Yukarı (Gavur) Hamam; hamam olarak inşa edilmiş kagir yapı Akşehir Belediyesi mülkiyetindedir. Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu tarafından 15.11.1985 tarih ve 1569 sayılı karar ile tescillenmiştir. 02.07.1968 tarihli eski eser fişinde kitabesinin olduğunu ve hamamın Ermeni Cemaati tarafından 1895 yılında Mıgırdıç Kalfa'ya inşa ettirildiği yazmaktadır. Dış havuzun ve hamamın ısıtma sistemi, yüksek mimarisi ile tipik hamamlardan ayırt edici özellikleridir. - KONYA

Akşehir, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:34 Kaynak: İHA
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