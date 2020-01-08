Akşehir'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akşehir'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Akşehir'de trafik kazası: 1 yaralı

6 saat önce

Akşehir D-300 Karayolu kavşağında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Akşehir'de trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Akşehir D-300 Karayolu kavşağında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yeni Mahalle Cumhuriyet Bulvarından D-300 kara yoluna çıkan İhsan Eke (52) yönetimindeki 42 Y 7397 plakalı TIR, Konya'dan Burdur istikametine gitmekte olan Mehmet Kocatoprak (53) idaresindeki 42 S 2987 plakalı pancar yüklü kamyonla çarpıştı.

Kazada sıkışan kamyon sürücüsü Mehmet Kocatoprak vatandaşların ve emniyet güçlerinin yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Yeni Mahalle, Akşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:32 Kaynak: AA
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