Akşehir'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Akşehir'de trafik kazası: 2 yaralı
6 saat önce
Konya'nın Akşehir ilçesinde, tır ile çarpışan hafif ticari araçtaki iki kişi yaralandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde, tır ile çarpışan hafif ticari araçtaki iki kişi yaralandı.
D-300 kara yolunda, Konya'dan Afyonkarahisar'a seyir halinde olan Kadir Yeşil (29) yönetimindeki 42 AAC 604 plakalı tır, tren garı önünden İstasyon Caddesi istikametine doğru seyreden İsmet Uçar (68) idaresindeki 42 UH 539 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, sürücü Uçar ile araçtaki Sultan Uçar yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:56 Kaynak: AA
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