Akşehir'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Kazada, sürücü Uçar ile araçtaki Sultan Uçar yaralandı.

D-300 kara yolunda, Konya'dan Afyonkarahisar'a seyir halinde olan Kadir Yeşil (29) yönetimindeki 42 AAC 604 plakalı tır, tren garı önünden İstasyon Caddesi istikametine doğru seyreden İsmet Uçar (68) idaresindeki 42 UH 539 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Konya 'nın Akşehir ilçesinde, tır ile çarpışan hafif ticari araçtaki iki kişi yaralandı.

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