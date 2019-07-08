Akşehir'de trafik kazası: 3 yaralı
1 saat önce
Akşehir'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Akşehir
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:33 Kaynak: AA
'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Ali Çetin
idaresindeki 42 ADK 705 plakalı otomobil, Yarenler Mahallesi 24 Ağustos Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Çetin ile araçta bulunan Huriye
(67) ve Fatma Çetin (45) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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