Akşehir'de trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Akşehir'de trafik kazası: 3 yaralı
6 saat önce
Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:06 Kaynak: AA
Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Halis G. (77) idaresindeki 33 NDD 56 plakalı kamyonet, Yeni Mahalle Bahtiyar Sokak kavşağında, Ramazan G. (70) yönetimindeki 42 UJ 821 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Kazada yaralananlar, ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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