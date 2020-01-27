Akşehir'de trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akşehir'de trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Akşehir'de trafik kazası: 3 yaralı

6 saat önce

Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Akşehir'de trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Halis G. (77) idaresindeki 33 NDD 56 plakalı kamyonet, Yeni Mahalle Bahtiyar Sokak kavşağında, Ramazan G. (70) yönetimindeki 42 UJ 821 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.


Kazada yaralananlar, ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yeni Mahalle, Akşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:06 Kaynak: AA
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