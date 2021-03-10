Son dakika haberleri! Akşehir'de trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Konya'nın Akşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Fatma Ö, idaresindeki 42 VF 900 plakalı otomobil 24 Ağustos Bulvarı üzerinde Mevlüt N, yönetimindeki 41 F 0081 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle 41 F 0081 plakalı otomobil takla attı. Diğer araç ise çarpmanın şiddetiyle yol kenarındaki ağaca çarparak durdu.

Kazada yaralanan Mevlüt N, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Akşehir İtfaiye Merkezi ekiplerince araçta sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Mevlüt N, ile yaralılar Fatma Ö. ve K.E.Ö, sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.