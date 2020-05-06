Akşehir'de traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı - Son Dakika

Akşehir'de traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı

Karayollarında trafiğin güvenli şekilde akışını sağlamak amacıyla 2-8 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Karabulut Mahallesi'ndeki Jandarma Trafik Kontrol Noktasında 300 çift reflektör dağıtıldı.

Karayollarında trafiğin güvenli şekilde akışını sağlamak amacıyla 2-8 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Karabulut Mahallesi'ndeki Jandarma Trafik Kontrol Noktasında 300 çift reflektör dağıtıldı. Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Emre Çapan ve Şoförler Odası Başkanı Fikri Kurt eşliğindeki trafik polisleri ve jandarma ekipleri, traktör sürücülerine reflektör dağıttı. Traktör sürücülerine, gece trafiğinde fark edilmelerinin kendileri ve trafikte bulunan diğer araçların güvenliği için taşıdığı önem de anlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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