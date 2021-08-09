Akşehir'de Trap Atış Yarışması yapıldı

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesinin destekleriyle Akşehir Avcılar ve Atıcılar Federe İhtisas Spor Kulübü tarafından gerçekleştirilen Trap Atışı Yarışması yapıldı.

Alanyurt Mahallesindeki etkinliğe; Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Avcılar ve Atıcılar Federe İhtisas Spor Kulübü Başkanı Tolga Soylu, Akşehir Belediye Meclis Üyesi Çakır Buğra, AK Parti Akşehir İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Soylu'nun yanı sıra çok sayıda yarışmacı katıldı.

57 yarışmacının katıldığı ve çekişmeli atışların yapıldığı yarışmada konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Güzel bir havanın eşliğinde belediyemizin destekleriyle Akşehir Avcılar ve Atıcılar Federe İhtisas Spor Kulübümüz tarafından yapılan trap atışı yarışmamızda keyifli ve çekişmeli sahnelere şahit olduk. En önemlisi kazasız belasız bir şekilde bu yarışmamızı tamamladık. Yarışmaya katılan av ve doğaseverlerimize teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

Akşehir Avcılar ve Atıcılar Federe İhtisas Spor Kulübü Başkanı Tolga Soylu ise, "Güzel bir yarışma olduğunu düşünüyorum. Kulüp olarak birlik ve beraberliğimizi en üst seviyelere taşıyarak çeşitli etkinliklerde buluşuyoruz. Yarışmamıza ilgi gösterilmesinden oldukça mutlu oldum. Bu yarışmamızın gerçekleşmesinde büyük emeği olan Akşehir Belediye Başkanımız Salih Akkaya ve çalışma ekibine şükranlarımı sunarken, yarışmacı arkadaşlarıma ve av severlerimize de katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yarışmada dereceye girenler ve ödülleri ise şu şekilde belirlendi: 1- Serdar Aslan Otomatik Av Tüfeği, 2- Orhan Arslan Olta Takımı, 3-İbrahim Aslan Uyku Tulumu,4- Mustafa Aslan Avcı Çantası, 5-Mehmet Kocaman Kamp Çadırı, 6- Mehmet Ateş Avcı Yeleği ve Şapkası, 7-Kamil Selçuk Avcı Nevresim Takımı - KONYA