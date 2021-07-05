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Akşehir'de trap atışı yarışması düzenlendi - Son Dakika

Akşehir'de trap atışı yarışması düzenlendi

05.07.2021 10:16
Akşehir'de trap atışı yarışması düzenlendi, System.String[]

Konya'nın Akşehir ilçesinde, 62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında trap atışları yarışması yapıldı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde, 62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında trap atışları yarışması yapıldı.

Akşehir'de 62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında düzenlenen trap atışları yarışmasına 68 kişi katıldı. Dereceye giren 12 yarışmacının ödülleri ise 10 Temmuz Cumartesi günü Nasreddin Hoca Stadyumunda yapılacak olan En Güzel Gözlü Eşek, Eşeğe Düz ve Ters Binme Yarışmalarının hemen ardından protokol üyelerinin katılımıyla takdim edilecek. Alanyurt Mahallesindeki yarışmaya Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Nasreddin Hoca Av Doğa Spor Kulübü Başkanı Mehmet Küçüktongarlak'ın yanı sıra çok sayıda yarışmacı katıldı.

Trap atışlarının bitmesiyle bir konuşma gerçekleştiren Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Alanyurt Mahallesindeyiz. Nasreddin Hoca Av Doğa Sporlar Kulübümüz ve Akşehir Belediyemizin ortaklaşa yürüttüğü trap atışı yarışması keyifli ve çekişmeli oldu. Kazasız belasız bir şekilde bu yarışmayı tamamladık. Bu yarışmanın bize farklı bir boyut, farklı bir bakış açısı ve zenginlik kazandırdığını düşünüyorum. Yarışmaya katılan av ve doğa severlerimize teşekkür ediyor, avcılık ve iş hayatınızda başarılarınızın devamını diliyorum" diye konuştu.

Nasreddin Hoca Av Doğa Sporlar Kulübü Başkanı Mehmet Küçüktongarlak ise, "62.Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Trap atışı yarışmasını gerçekleştirdik. Son derece güzel ve çekişmeli sahnelere ev sahipliği yaptığımızı düşünüyorum. Amacımız Avcı ve Atıcılar arasında birlik ve beraberliğimizi güçlendirmektir. İlgiden memnunum. Nasreddin Hoca Av Doğa Sporlar Kulübü olarak doğaya ve çevreye duyarlılığımızı artırmak içinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyor, yarışmacı arkadaşlarıma ve av severlerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Yarışmada dereceye girenler ve alacakları ödüller sırasıyla şu şekilde 1- Mehmet Kaymak Yarım otomatik G-12 Yivsiz Av Tüfeği, 2- İbrahim Arslan Kışlık Avcı Takımı, 3- Ali Türk Aslan 1 Koli Trap Fişeği,4- Mehmet Ateş 3 Kişilik Kamp Çadır Seti, 5- Anıl Türkoğlu Olta Takımı, 6- Osman Solmaz Avcı Seti, 7- Ferdi Bahadır Balıkçı Sandalyesi, 8-Orhan Aslan Piknik Mangalı, 9- Hamza Aslan Sırt Çantası, 10- Gökhan Öz Av Yeleği, 11- Hasan Şen Balıkçı Boy Çizmesi, 12- Mustafa Aslan Kısa Çizme - KONYA

Akşehir'de trap atışı yarışması düzenlendi
Akşehir'de trap atışı yarışması düzenlendi
Akşehir'de trap atışı yarışması düzenlendi
Akşehir'de trap atışı yarışması düzenlendi

Nasreddin Hoca, Salih Akkaya, Akşehir, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Akşehir'de trap atışı yarışması düzenlendi - Son Dakika Spor


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