Akşehir'de Türk Sanat Müziği konseri gecesi - Son Dakika
Üye Girişi

Akşehir'de Türk Sanat Müziği konseri gecesi

31.03.2022 11:54
Akşehir'de Türk Sanat Müziği konseri gecesi

???????Akşehir Belediyesi'nin kültürel çalışmaları kapsamında belediye bünyesinde oluşturulan koro ilçede Türk Sanat Müziği konseri verdi.

??????? Akşehir Belediyesi'nin kültürel çalışmaları kapsamında belediye bünyesinde oluşturulan koro ilçede Türk Sanat Müziği konseri verdi.

Akşehir Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve yoğun bir katılımın olduğu konserde, koro üyeleri, Uşşak, Nihavent, Muhayyer Kürdi, Rast ve Hüzzam makamlarında çok sayıda eser seslendirildi.

Farklı meslek grubundan gelen koro üyelerinin performansını dinleyiciler beğeniyle dinledi.

Konsere Akşehir Kaymakamı İsmail Küreci, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, Akşehir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulhamit Durgut, Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaaddin Barbaros Topaloğlu, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Akşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü İsmail Kıyıcı, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile bazı kamu kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

YORUMLAR
500
Oltu'da kültürel değerler ve doğal güzelliklerin yer aldığı pul sergisi düzenlendi Oltu'da kültürel değerler ve doğal güzelliklerin yer aldığı pul sergisi düzenlendi BEYTÜŞŞEBAP'TA KÖY YOLLARINDA KARLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR BEYTÜŞŞEBAP'TA KÖY YOLLARINDA KARLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Türk Sanat Müziği, Hisarcık, Akşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akşehir'de Türk Sanat Müziği konseri gecesi - Son Dakika


Son Dakika
11:52 ROKETSAN 150 kilometrenin üzerinde menzile sahip yeni seyir füzesi Çakır'ı geliştirdi!
11:48 En büyük vaadi "Suriyelileri göndermek" olan Ümit Özdağ'a Suriyeli gencin cevabı: İnşallah!
11:45 Dünya Sağlık Örgütü 3 senaryo üzerinde duruyor: Koronavirüs salgını bu yıl bitebilir
11:44 Galatasaray'da başkanlık seçimlerine bir ay kaldı! Camia tercihini Ünal Aysal'dan yana yaptı!
11:44 Herkes temmuz ayını bekliyor: Emeklilerin, asgari ücretlilerin, EYT'lilerin, memurların gözü temmuz zamlarında
11:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaklık teklif ettiği çiftçi Sevilay'ın ideali veteriner hekim olmak
11:28 Köprü ve otoyollarda HGS'ye geçiş için bugün son gün
11:26 Tuğba Ekinci yaz sezonunu açtı! Bikinili pozu sosyal medyayı salladı
11:22 Aldatıldığı iddia edilen Mahsun Kırmızıgül'ün eşi Ece Binay, soyadını sildi!
11:15 31 Mart 2022 Perşembe gününe düşüşle başlayan altının gram fiyatı 908 liradan işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 12:02:40. #1.11#
SON DAKİKA: Akşehir'de Türk Sanat Müziği konseri gecesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement