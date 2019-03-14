Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Akşehir ile Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiası edilen 5 zanlı, gözaltına alındı.
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:43 Kaynak: AA
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