Son Dakika Haberleri: Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Akşehir ile Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiası edilen 5 zanlı, gözaltına alındı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:43 Kaynak: AA

Konya, Uyuşturucu Ticareti, Akşehir, Güncel
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