Son Dakika Haberleri: Akşehir'de uyuşturucu operasyonu
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Akşehir'de uyuşturucu operasyonu

2 gün önce

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu sattıkları iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Akşehir'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu sattıkları iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonrası gerçekleştirdikleri operasyonda, uyuşturucu sattığı iddia edilen M.Ş (27) ve F.K'nın (17) evlerine sabaha karşı baskın düzenledi.

Şahısların ev aramalarında, 200 gram esrar, bir miktar eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alındıktan sonra, adli makamlara sevk edilen F.K ve M.Ş tutuklanarak cezaevine gönderilirken, B.A. (19), A.K. (29), M.Ş. (22), A.Y. (32) ve İ.N. (31) serbest bırakıldı.

Akşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:16 Kaynak: AA
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