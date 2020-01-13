Akşehir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Akşehir'de uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanıldığını tespit ettikleri bir kahvehaneye baskın düzenledi.

Akşehir'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanıldığını tespit ettikleri bir kahvehaneye baskın düzenledi.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, ilçedeki uyuşturucu kullanıldığı tespit edilen kahvehaneye düzenledikleri baskında, 2 gram uyuşturucu madde ile 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.


Şüpheliler E.B. (33), F.E. (46), S.B. (46), A.K. (38), S.K. (36), A.B.T. (43), M.B. (38) ve H.B. (45), ifadelerinin ardından haklarında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Akşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:32 Kaynak: AA
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