Akşehir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Akşehir'de uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne bağlı ekipler ilçede uyuşturucu madde satıldığı iddia edilen eve baskın düzenledi.

Akşehir'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne bağlı ekipler ilçede uyuşturucu madde satıldığı iddia edilen eve baskın düzenledi.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uzun süredir fiziki takibe aldığı eve baskın düzenledi.

Eve yapılan baskında yapılan aramalarda 8 fişek halinde 5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Baskında ikamet sahibi E.D. (45) ile birlikte zanlıdan uyuşturucu madde satın aldığı değerlendirilen F.G. (22) ve H.Z. (38) de gözaltına alındı.


F.G. ve H.Z. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, ikamet sahibi E.D'nin işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Akşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:28 Kaynak: AA
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