Akşehir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Akşehir'de uyuşturucu operasyonu
6 saat önce
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne bağlı ekipler Anıt Mahallesi'ndeki bir eve baskın düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:50 Kaynak: AA
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne bağlı ekipler Anıt Mahallesi'ndeki bir eve baskın düzenledi.
Akşehir polisi bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine ev çevresini fiziki takibe aldı.
Emniyet yetkilileri daha sonra eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada, uyuşturucu madde kullanımında kullanılan cam aparat ele geçirildi.
Ev sahibi A.B. (52) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından A.B. adli makamlara sevk edildi.
Son Dakika İzmir'de son yılların en büyük cinsel içerikli kaçak ürün operasyonu gerçekleştirildi İsrailli genç kız "toprak" karşılığında Rusya tarafından serbest bırakıldı Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika: MGK'dan İdlib mesajı: Sivillere saldırılara karşı ilave tedbirler alınacak