Akşehir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Akşehir'de uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne bağlı ekipler Anıt Mahallesi'ndeki bir eve baskın düzenledi.

Akşehir'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne bağlı ekipler Anıt Mahallesi'ndeki bir eve baskın düzenledi.

Akşehir polisi bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine ev çevresini fiziki takibe aldı.

Emniyet yetkilileri daha sonra eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada, uyuşturucu madde kullanımında kullanılan cam aparat ele geçirildi.

Ev sahibi A.B. (52) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından A.B. adli makamlara sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Akşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:50 Kaynak: AA
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