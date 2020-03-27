Akşehir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Akşehir'de uyuşturucu operasyonu
6 saat önce
Akşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Akşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yeni Antalya Yolu'nda plakası belirlenen aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, bagaj kısmındaki stepnenin altına gizlenmiş vaziyette 25 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Araç sürücüsü B.Ş. (26) ile araçta bulunan C.B. (19), G.Y. (19) ve M.A.B. (19) gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 03:18 Kaynak: AA
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