Akşehir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda H.T. ile hakkında 6 ayrı suçtan arama kararı bulunan ve aynı zamanda cezaevi firarisi olan M.E. (32) gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında ve üstlerinde yapılan aramada 150 gram metamfetamin, 5 gram kokain, 6 gram esrar ile 5 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu kullanmaya yarayan ve 'Bong' diye tabir edilen 2 cam aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Şüphelilerden H.T. denetimli serbestlik tedbiri ile serbest bırakılırken, cezaevi firarisi olan M.E. ise yeniden cezaevine gönderildi. - KONYA