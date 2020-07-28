Akşehir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.S. ve H.K. ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Araç ve şüphelilerin üzerindeki aramada, 12,5 gram uyuşturucu madde ile 115 hap ele geçirildi.

Aracın, Tuzlukçu ilçesine seyir halinde olduğunu tespit eden ekipler, Tuzlukçu Emniyet Amirliği'yle irtibata geçerek aracın burada durdurulmasını sağladı.

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 04:29

Kaynak: AA

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