Akşehir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Konya'nın Akşehir ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 10 kök Hint keneviri ile 20 gram esrar maddesi ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yarenler Mahallesi'nde bir evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti.
Ekipler eve düzenlediği operasyonda, evin bahçesinde ekili 10 kök Hint keneviri ile evdeki aramada 20 gram esrar maddesi ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli ise, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Öte yandan, Asayiş Büro Amirliği ekipleri ise, bir kahvehaneye düzenlediği baskında 4 kişiye toplamda 4 bin 900 lira para cezası kesti.