Akşehir'de uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin takibe aldıkları araçta 12 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, yaptıkları çalışmalar kapsamında R.Y'nin Konya il merkezine uyuşturucu madde almaya gittiği bilgisine ulaşarak, aracı takibe aldı.
İlçe girişinde durdurulan araçtaki kadın şüpheli R.Y'nin üzerinde 12 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüpheli R.Y. ile araçtaki Y.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
- Kaynak: AA
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