Akşehir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Akşehir'de uyuşturucu operasyonu

Konya'nın Akşehir ilçesinde, polis ekipleri bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde, polis ekipleri bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Akşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahallede şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Ekipler, durdurduğu araçtakilerin kimlik sorgulamasını yaptığı sırada G.Ö'nün tedirgin davranışlar sergilemesi üzerine araçta arama gerçekleştirdi. Aramada 2 gram esrar ile 1 ruhsatsız tabanca, 2 mermi, 1 şarjör ele geçirildi. G.Ö. kendisine ait olmayan aracın A.B.T'ye ait olduğunu söylemesi üzerine, polis ekiplerinin A.B.T'nin evinde yaptığı aramada ise, 10 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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