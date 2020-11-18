Akşehir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Akşehir'de durdurulan araçtaki şüphelilerin üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli M.K'nın Antalya'ya uyuşturucu madde almaya gittiği bilgisini aldı.
Yapılan çalışma sonucu, plakası belirlenen araç, Akşehir girişinde durduruldu.
Araçtaki M.K. (22), O.P. (26) ve İ.O'nun (22) üzerinden bir miktar eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
- Kaynak: AA
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