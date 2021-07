Akşehir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Akşehir'de polisin sokak satıcı ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele bürosuna bağlı ekipler, kontrol amaçlı Yeni Mahalle'de park halinde duran şüpheli bir aracın yanına yaklaştıkları sırada, araçtan dışarı bir şey atıldığını fark etti.

Ekipler, atılan nesnenin 2 gram metamfetamin ile bong tabir edilen uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat olduğunu tespit etti.

Polis araçta bulunan O.K., A.R.E. ve V.B'yi gözaltına alırken, zanlılardan O.K sorgusunda uyuşturucu madde ve aparatın kendisine ait olduğunu, polisi fark edince korktuğu için camdan dışarı attığını söyledi.

Gözaltına alınan şüpheliler haklarında yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.