Akşehir'deki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara plakalı bir araçla Akşehir'e uyuşturucu madde getirileceği konusunda Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğini bilgilendirdi.
Harekete geçen polis ekipleri, plakası belirlenen aracı D-300 Karayolunda durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan araçtakiler, başka bir araca çarptı.
Polis ekipleri, araçtaki şüpheliler S.Y. (33) ile A.N'yi gözaltına aldı.
Araçta yapılan aramada, 190 gram metamfetamin uyuşturucu madde ile 5 gram esrar ele geçirildi.
Kaynak: AA
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