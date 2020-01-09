Akşehir'de uyuşturucu operasyonu 8 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Akşehir'de uyuşturucu operasyonu 8 gözaltı - Son Dakika

Akşehir'de uyuşturucu operasyonu 8 gözaltı

6 saat önce

Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Akşehir'de uyuşturucu operasyonu 8 gözaltı, System.String[]

Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa yapılan uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. Yıldırım Mahallesi'ndeki evde yapılan aramada 1 gram eroin ile 15 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerden 6'sı ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Şüphelilerden O.Ş. (25) ve G.T. (32) ise ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 2 şüpheli, uyuşturucu satmaktan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Akşehir, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:40 Kaynak: İHA
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