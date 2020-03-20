Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı - Son Dakika

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Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı
6 saat önce
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki zanlı gözaltına alındı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki zanlı gözaltına alındı.
Engili Mahallesi'nde devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir parkta uyuşturucu kullanan B.Y. (24) ve A.E'yi (33) suçüstü yakaladı.
İki şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:02 Kaynak: AA
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