Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı

29.04.2022 19:35
Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyon düzenledi.

Ekipler, Seyran Mahallesi'nde şüphelendiği S.K. ile D.S'nin üzerinde yaptığı aramada bir miktar metamfetamin ile 300 lira ele geçirdi.

Emniyete götürülen şüphelilerden S.K, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

D.S'nin evinde arama yapan ekipler, bir odanın sahte alkol imalathanesine dönüştürüldüğünü belirledi.

Aramalarda, bir miktar uyuşturucu hap, 20 litre etil alkol, 19 litre sahte alkol, kaçak içki yapımında kullanılan etil alkol kitleri, alkol ölçüm cihazı, çok sayıda sahte TAPDK bandrolü ve aparatlar ele geçirdi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUMLAR
500
Akşehir'de uyuşturucu ve sahte alkol operasyonu Akşehir'de uyuşturucu ve sahte alkol operasyonu Akşehir'de Kadir Gecesi'nde hatimlerde buluşuldu Akşehir'de Kadir Gecesi'nde hatimlerde buluşuldu

Uyuşturucu, Akşehir, Konya, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
19:33 Bayraktar TB2, Ramazan Bayramı'nda görev alacak
19:24 Beylikdüzü'nde metrobüsler kafa kafaya çarpıştı!
19:18 Antalya'nın Konyaaltı sahilinde traktörle düzenleme çalışması yapıldı
19:16 Burak Yılmaz kariyerinin son imzasını Süper Lig ekibine atıyor
19:11 Bursa'da çocukların ve esnafın yüzünü güldüren bayram projesi
18:12 Galatasaray kayyum tehlikesiyle karşı karşıya
18:11 Kabil'de camiye bombalı saldırı düzenlendi: 50 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
17:55 Dünya basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretini konuşuyor
17:48 Bakan Bozdağ Berlin Büyükelçisi'nin Alman Dışişleri'ne çağrılmasına tepki gösterdi: Almanya'nın Türkiye'nin içişlerine karışması haddi değildir
17:33 Burak Elmas istifa etmeyeceğini açıkladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 19:41:27. #1.11#
SON DAKİKA: Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement