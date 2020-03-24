Akşehir'de uyuşturucu satıcılarına operasyon - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Akşehir'de uyuşturucu satıcılarına operasyon - Son Dakika

Akşehir'de uyuşturucu satıcılarına operasyon

6 saat önce

Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu madde sattığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Akşehir'de uyuşturucu satıcılarına operasyon, System.String[]

Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu madde sattığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar kapsamında ilçeye uyuşturucu madde getirerek satışını yapacakları belirlenen 2 kişiyi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından A.E. (20) ile S.K'den (29) uyuşturucu almaya gelen B.K.Y.'nin (20) uyuşturucuyu satın almasının ardından 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar üzerinde arama yapan ekipler 3 gram eroin maddesi ele geçirdi. İfadesi alınan B.K.Y. serbest bırakılırken, 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KONYA

Emniyet Müdürlüğü, Akşehir, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:54 Kaynak: İHA

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