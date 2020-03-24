Akşehir'de uyuşturucu satıcılarına operasyon - Son Dakika
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Akşehir'de uyuşturucu satıcılarına operasyon

6 saat önce

Akşehir'e getirdikleri uyuşturucu maddeyi sattıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Akşehir'de uyuşturucu satıcılarına operasyon, System.String[]

Akşehir'e getirdikleri uyuşturucu maddeyi sattıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar kapsamında Akşehir'e uyuşturucu madde getirerek satışını yapacakları yönünde bilgi edindikleri şahısları ve gelecekleri aracı belirleyerek takibe aldılar.

Şüphelilerin bulunduğu 16 plakalı araç ile A.E. (20) ve S.K. (29) isimli şahısların takibi sonucunda; bu şahıslardan uyuşturucu almaya gelen B.K.Y.'nin (20) uyuşturucuyu satın almasının ardından 3 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde 3 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.


İfadesi alınan B.K.Y. serbest bırakılırken, diğer 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Akşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:30 Kaynak: AA

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