Akşehir'de vatandaşlara fidan dağıtıldı - Son Dakika

Akşehir'de, 21-26 Mart Orman Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara 500 çam ve sedir fidanı dağıtıldı.

Akşehir Orman İşletme Şefliği tarafından Gazi Pazarı'nda yapılan etkinliğe Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Orman İşletme Şefi Ramazan Öncel katıldı.

Kaymakam Kurnaz, orman ve ağaçlandırmanın önemine dikkat çekerek etkinliği gerçekleştirenlere teşekkür etti.

Akkaya da vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikten memnuniyet duyduğunu belirterek, "İnşallah bu fidanlar güzelce büyür ve yeşil olan Akşehir'imizin daha da yeşillenmesine vesile olur." dedi.