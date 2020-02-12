Akşehir'de yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akşehir'de yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika

Akşehir'de yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

6 saat önce

Konya'nın Akşehir ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğinin organizasyonuyla Akşehir Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesinin de katılımıyla doğadaki yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Akşehir'de yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı, System.String[]

Konya'nın Akşehir ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğinin organizasyonuyla Akşehir Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesinin de katılımıyla doğadaki yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.


Yabani hayvanları beslemek için düzenlenen programa; Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, Akşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Cansever Kayıral ve görevliler katıldı. Protokol ve katılımcılar arazi araçlarıyla çıktıkları Cankurtaran Mahallesine bağlı dağlık arazide, yabani hayvanlar için çeşitli yiyecekler bıraktı. Yer yer yarım metreye yakın karın olduğu alana ot ve çeşitli tahıllardan oluşan yemler bırakıldı.


Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, "Bugün Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğimizin bir faaliyeti olarak bölgemizin ve ilçemizin değişik konumlarında dağdaki yaban hayvanlarımızın aşırı soğuklarda ve kar altında etkilenmemeleri adına gerekli olan yemleri bıraktık. Tabi kurdu kuşu beslememiz atalarımızdan gelen bir geleneğimizdir. Bizde bugün burada bu geleneğimize bir nebze katkıda bulunmaya devam ediyoruz" dedi.


Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da, insanlara yardım etmek kadar onların hayatını kolaylaştıran ve onlara hizmet eden hayvanların da düşünülmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Akşehir'deki Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğimizin organizasyonuyla ilçe kaymakamımızla birlikte yaban hayatta yaşayan hayvanlarımızı yemlemek için buradayız. Akşehir Belediyesi olarak köpekler, kediler ve yaban hayvanları için böyle çalışmaları bizde yapıyor ve devam ettiriyoruz. Biz kurtlar için bile vakıf kuran bir ecdadın torunlarıyız. Sokak hayvanlarına ve yaban hayvanlarına özellikle bu karda kışta yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlarımıza yem bırakmak bizim hem vicdani görevimiz hem de ecdattan gelen geleneksel bir görevimizdir" diye konuştu. - KONYA

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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:58 Kaynak: İHA
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