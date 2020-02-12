Akşehir'de yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika
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Akşehir'de yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

7 saat önce

Akşehir'de doğadaki yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Akşehir'de yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı, System.String[]

Akşehir'de doğadaki yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Yabani hayvanları beslemek için yapılan çalışmaya Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Cansever Kayıral ve görevliler katıldı.


Arazi araçlarıyla gidilen dağlık arazide, yabani hayvanlar için doğaya çeşitli yiyecekler bırakıldı.

Yer yer yarım metreye yakın kar bulunan alanlara ot ve çeşitli tahıllardan oluşan yemler bırakan ekipe bir konuşma yapan Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, "Bugün Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğimizin bir faaliyeti olarak bölgemizin ve ilçemizin değişik konumlarında dağdaki yaban hayvanlarımızın aşırı soğuklarda ve kar altında etkilenmemeleri adına gerekli olan yemleri bıraktık. Tabi kurdu kuşu beslememiz atalarımızdan gelen bir geleneğimizdir. Bizde bugün burada bu geleneğimize bir nebze katkıda bulunmaya devam ediyoruz." dedi.

Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya'da, "Biz kurtlar için bile vakıf kuran bir ecdadın torunlarıyız. Sokak hayvanlarına ve yaban hayvanlarına özellikle bu karda kışta yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlarımıza yem bırakmak bizim hem vicdani görevimiz hem de ecdattan gelen geleneksel bir görevimizdir." diye konuştu.

Ahmet Sait Kurnaz, Salih Akkaya, Akşehir, Yaban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:02 Kaynak: AA
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