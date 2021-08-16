Akşehir'de yamaç paraşütü şampiyonasında ödüller sahiplerini buldu

Konya'da gerçekleştirilen 8. Akşehir XC OPEN 2021 Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe ve Eğitim Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Akşehir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde bir konuşma gerçekleştiren Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, "3 gündür ilçemizde devam eden yamaç paraşütü yarışmalarımız sona erdi. Umarım ilçemizde iyi bir yarışma geçirdiğinizi düşünüyorum. Bana ulaşan bilgilere göre bir arkadaşımızın hafif bir kazası dışında herhangi bir olumsuz olayımızda olmadı. Yaralanan arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah seneye sizleri tekrar Akşehir'de aramızda görmek dileği ile teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yamaç paraşütünün riskli olduğu kadar keyifli bir spor dalı olduğunun altını çizen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Öncelikle hepinizi katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte uçmak ayrı bir renk kattı. Hocalarımızı kutluyorum. Bu yarışmaya yeltenmek, bu spora ilgi duymak ayrı bir başarıdır. Şehrimizin tüm güzelliklerini anlatmanız için sizlere istirhamda bulunuyorum. Görüştüğünüz karşılaştığınız dostlarınıza anlatarak Nasreddin Hoca Diyarı Akşehir'imize onları davet etmenizi istiyorum. İyi ki, geldiniz. İyi ki varsınız. Bundan sonraki yarışmalarda şimdiden başarılarınızın devamını diliyoruz. Dereceye giren yarışmacı arkadaşlarımızı bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. Emeği geçen paydaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah seneye daha güzel bir ortamda heyecanla karşılamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yarışma Direktörü Ali Yıldız'da yaptığı konuşmada, "3 günlük maratonumuz burada sona erdi. Amacımız sizleri burada daha güzel ağırlayabilmek hem de mutlu bir şekilde gönderebilmektir. Sadece bizi üzen bir olayımız oldu onun haricinde eksiksiz bir yarışma olduğunu düşünüyorum. Tabi sizin de ne düşündüğünüz çok önemlidir. Yıllar önce ilk incelemeler sırasında deneme uçuşları yaptığımızda burayı çok beğenmiştik. Benim için Akşehir'in çok ciddi bir değeri var, önemi var. Burada çok şeyler öğrendiğimizi düşünüyorum. Bölgede ki lokal kulübümüz tarafından bu iş üstlenilerek, Belediyemizin desteği ile gelenekselleşerek kapsamlı hale gelen Türkiye'nin ilk ve tek eğitim yarışması diyebilirim. Burada öğrenilen değerler çok önemli ki, günümüzdeki şartlarda Türkiye ilk üçü ve dördünde olan arkadaşlarım ilk yarışma tecrübelerini burada görme fırsatı buldu. Burada büyük bir hevesle çok başarılı işler yaptılar. Belediyemizin bu sene gerçekleştirdiği tesislere yapılan yatırımlar için kendilerini tebrik ediyorum. Kendileri gelip yerinde inceleme yaptılar. Pistleri, iniş alanları ve ne gibi yeniliklerin yapılacağı gibi konularda değerlendirmeler yapılarak ve bizlere döndüklerinde ben açıkçası bu kadar büyük bir yatırım beklemiyordum. Mükemmel ötesi bir hal almıştır. Bundan sonra ki, yarışmalarda daha istekli ve gururlu bir şekilde yarışmalarımızı yapacağız. Emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Akşehir Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Hüdaverdi Bozdağ ise "Başladığımız zamanlardaki durumla şimdiki durumda dağlar kadar fark olduğunu düşünüyorum. İnşallah daha iyi konumlarda sizleri ağırlamaktan şeref duyarız. En güzeli de kazasız belasız sizleri buradan uğurladık mı bizden iyisi yoktur. Tepeden tırnağa Akşehir Belediyesi her sene yardımcı oluyor ama bu sene daha da alanları iyileştirerek bizleri daha da memnun etti. Hiçbir eksiğimizi bırakmadan yaptılar. Tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" "diye konuştu.

Konya Valiliği, Akşehir İlçe Kaymakamlığı; Konya Büyükşehir Belediyesi, Akşehir Belediyesi, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Akşehir Sportif Havacılık Kulübü tarafından düzenlenen yarışmanın ödül törenine Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, Akşehir Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Gök, Akşehir Emniyet Müdürü Mustafa Akdemir, Akşehir Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Hüdaverdi Bozdağ, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Çağrı Özer, Akşehir Belediye Meclis Üyesi Çakır Buğra, ile yarışmaya katılan paraşütçüler katıldı.

Dereceye giren yarışmacılara madalya ve kupalarının protokol üyeleri tarafından verilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekildi.

Yarışmadaki dereceler ise şu şekilde oluştu; Spor Klasman, 1-Emre Olcer, 2-Mert Günel, 3-Md Samsul Alam Khan Riad. Erkekler Genel Klasmanda Dereceye Giren Yarışmacılar; 1-Masaud Mehrakizadeh, 2-Vedat Kartal, 3- Emre Olcer. Bayanlar Genel Klasmanda Dereceye Giren Yarışmacılar; 1-Irmak Can, 2-Gülşah Güğül, 3-Merve Kanmaz. Kulüpler Klasman; 1-Antalya Yamaç Paraşüt Kulübü, 2- Bulut Havacılık, 3- Fenomen. - KONYA