Seydişehir'de "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Trafik Haftası kapsamında "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinliği düzenlendi.

Hürriyet Caddesi üzerinde yapılan uygulamada ekipler, durdurdukları araçlarda bulunan sürücü ve yolculara proje hakkında bilgi verdi.

Etkinliğe katılan Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, İlçe Jandarma Komutanı Yahya Koca ve trafik ekipleri sürücülere broşür dağıtıp, bilgilendirmede bulundu.

Tüm Türkiye genelinde eş zamanlı olarak İçişleri Bakanlığının emriyle başlatılan uygulamalar, 7-13 Mayıs Trafik Haftası boyunca "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" sloganıyla sürücü ve yayalara trafik güvenliğine katkı sağlayacak ve örnek teşkil edecek davranışları artırmak amacıyla devam edecek, bilgilendirme broşürleri dağıtılacak.

Uygulamaya Kaymakam Deniz Pişkin, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Komiser Anıl Güneş, Şehiriçi Trafik Amiri Ulvi Şimşekkaya, Bölge Trafik İstasyon Amiri Reyhan Aras, İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı Muttalip Alan ve Muhammet Ayyıldız katıldı.