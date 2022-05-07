Seydişehir'de "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması - Son Dakika
Üye Girişi

Seydişehir'de "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması

07.05.2022 13:15

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Trafik Haftası kapsamında "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinliği düzenlendi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Trafik Haftası kapsamında "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinliği düzenlendi.

Hürriyet Caddesi üzerinde yapılan uygulamada ekipler, durdurdukları araçlarda bulunan sürücü ve yolculara proje hakkında bilgi verdi.

Etkinliğe katılan Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, İlçe Jandarma Komutanı Yahya Koca ve trafik ekipleri sürücülere broşür dağıtıp, bilgilendirmede bulundu.

Tüm Türkiye genelinde eş zamanlı olarak İçişleri Bakanlığının emriyle başlatılan uygulamalar, 7-13 Mayıs Trafik Haftası boyunca "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" sloganıyla sürücü ve yayalara trafik güvenliğine katkı sağlayacak ve örnek teşkil edecek davranışları artırmak amacıyla devam edecek, bilgilendirme broşürleri dağıtılacak.

Uygulamaya Kaymakam Deniz Pişkin, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Komiser Anıl Güneş, Şehiriçi Trafik Amiri Ulvi Şimşekkaya, Bölge Trafik İstasyon Amiri Reyhan Aras, İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı Muttalip Alan ve Muhammet Ayyıldız katıldı.

Seydişehir'de Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik uygulaması
Seydişehir'de Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik uygulaması
Seydişehir'de Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik uygulaması
Seydişehir'de Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik uygulaması

YORUMLAR
500
Başkale'de 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' uygulaması Başkale'de 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' uygulaması Sivrice'de 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulaması yapıldı Sivrice'de 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulaması yapıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seydişehir'de 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulaması - Son Dakika


Son Dakika
16:07 Anneler Günü, Antalya'ya bereketiyle geldi! Tam 33 ülkeye 70 milyon dallık çiçek ihraç edildi
16:03 Fenerbahçe taraftarını üzen haberi Ali Koç bizzat verdi: Arda Güler sezonu kapattı
15:55 Survivvor'dan sakatlanarak elenen Merve Aydın'ın ailesine kavuşma anları
15:52 Muhtar, koyun otlatma kavgasının kurbanı oldu: Göçerler tarlasına girdikleri muhtarı öldürdü
15:50 Ümit Özdağ bugün de formunda: Soylu'ya "konum atarım, ne zaman nerede istersen" diye meydan okudu
15:47 Cübbeli Ahmet, HDP seçmenlerine "elleri kurusun" diye beddua etti ve "HDP'ye oy verenleri vatandaşlıktan çıkarın" dedi
15:21 NASA evrenin gizemli sesini kaydedip, yayınladı: İşte Perseus karadeliğinin sesi
15:06 Estetikle bambaşka birine dönüşen fenomen Mika Raun takipçilerine isyan etti: Ay yeter ya
15:03 İç çamaşırsız hırka giyen Aslı Bekiroğlu, kıyafetine aldırış etmeden zıplaya zıplaya dans etti
14:36 Aleyna Tilki yaptığı twerkle yine gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 16:31:07. #1.12#
SON DAKİKA: Seydişehir'de "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement