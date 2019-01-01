Akşehir'de Yeni Yılın İlk Bebeği "İkra" Oldu
1 saat önce
Yeni yılın ilk bebeği Akşehir Devlet Hastanesi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Polikliniği'nde dünyaya geldi.
Yeni yılın ilk bebeği Akşehir Devlet Hastanesi
Kadın ve Çocuk Hastalıkları Polikliniği'nde dünyaya geldi.
Akşehir'de yaşayan Özcan ve Nazlı Saatçi çiftinin ilk çocuğu olan İkra Saatçi, 2 kg 700 gram olarak dünyaya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:11 Kaynak: AA
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