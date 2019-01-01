Son Dakika Haberleri: Akşehir'de Yeni Yılın İlk Bebeği "İkra" Oldu

Akşehir'de Yeni Yılın İlk Bebeği "İkra" Oldu

1 saat önce

Yeni yılın ilk bebeği Akşehir Devlet Hastanesi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Polikliniği'nde dünyaya geldi.

Akşehir'de Yeni Yılın İlk Bebeği
Yeni yılın ilk bebeği Akşehir Devlet Hastanesi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Polikliniği'nde dünyaya geldi.

Akşehir'de yaşayan Özcan ve Nazlı Saatçi çiftinin ilk çocuğu olan İkra Saatçi, 2 kg 700 gram olarak dünyaya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:11 Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Akşehir, Güncel
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